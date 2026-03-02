Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 24ºC e máxima de 37ºC nesta segunda-feira (1º), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. As precipitações podem ocorrer de forma pontual em diferentes períodos.



A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e mantenha atenção redobrada em caso de chuva, especialmente no trânsito.