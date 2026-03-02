Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 09:12

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

A orientaÃ§Ã£o Ã© para que a populaÃ§Ã£o acompanhe as atualizaÃ§Ãµes meteorolÃ³gicas e mantenha atenÃ§Ã£o redobrada em caso de chuva, especialmente no trÃ¢nsito

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 02/03/2026 Ã s 07:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 24ºC e máxima de 37ºC nesta segunda-feira (1º), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. As precipitações podem ocorrer de forma pontual em diferentes períodos.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e mantenha atenção redobrada em caso de chuva, especialmente no trânsito.

Leia TambÃ©m

â€¢ Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

â€¢ Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

â€¢ InscriÃ§Ãµes para professor substituto na UFMS de Aquidauana encerram-se hoje

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

ComemoraÃ§Ã£o

IFMS de Aquidauana celebra formaÃ§Ã£o de 70 novos tÃ©cnicos

Tempo

Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

SaÃºde

Prefeitura de Aquidauana discute ampliaÃ§Ã£o do atendimento pediÃ¡trico no Regional

ReuniÃ£o com diretor da unidade e mÃ©dico pediatra busca qualificar acolhimento na Ã¡rea azul do hospital

Clima

Sexta-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e previsÃ£o de chuva isolada em Aquidauana

Publicidade

ValorizaÃ§Ã£o

Prefeitura de Aquidauana anuncia recomposiÃ§Ã£o salarial para sevidores pÃºblicos

ÃšLTIMAS

Paraguai Mirim

Bombeiros realizam resgate de adolescente na regiÃ£o do Pantanal

A ocorrÃªncia envolveu uma adolescente de 16 anos, moradora da regiÃ£o, que sofreu uma queda e precisou ser atendida

BenefÃ­cio

AnastÃ¡cio entrega 248 Ã³culos do Projeto Olhar Renovado e ultrapassa 1,6 mil beneficiados

Iniciativa municipal com recursos prÃ³prios atende pacientes do SUS; entregas contemplam solicitaÃ§Ãµes de dezembro e janeiro

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo