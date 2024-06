Segundo dia do Pantanal Tech MS começa com presença do Governador

O Pantaneiro / Arquivo

Hoje, 29 de junho de 2024, inicia-se o segundo dia do Pantanal Tech MS, um dos eventos de tecnologia e inovação mais esperados do Estado.

Às 9h30, o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, marcará presença para participar de uma série de atividades programadas para o dia, em Aquidauana.

O destaque da manhã será o lançamento do Programa Inova Pantanal, uma iniciativa em parceria com o Sebrae, que visa impulsionar o desenvolvimento tecnológico e sustentável na região do Pantanal. Além do lançamento, haverá a assinatura de convênios e autorizações que prometem trazer novos investimentos e oportunidades para o estado.

Após as formalidades, o Governador Riedel visitará as exposições do evento, onde diversas empresas e startups apresentarão suas inovações e projetos.

