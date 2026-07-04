Segundo dia do Pantanal Tech MS 2026 reúne palestras, leilões e shows

Evento na UEMS reúne palestras, fóruns, vitrines tecnológicas, gastronomia, leilões e atrações culturais durante todo o dia
Primeiro dia do Pantanal Tech MS 2026 / O Pantaneiro
Após a abertura oficial realizada na sexta-feira (03), o Pantanal Tech MS 2026 entra em seu segundo dia neste sábado (04) com uma programação diversificada voltada à inovação, produção sustentável, empreendedorismo e valorização da cultura pantaneira. O evento acontece na unidade universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana e segue até este domingo (05).
Ao longo do sábado, os visitantes poderão participar de fóruns, palestras, minicursos e painéis sobre temas como pecuária de precisão, inteligência artificial, agricultura familiar, turismo, sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento regional. As tradicionais vitrines tecnológicas também permanecem abertas para visitação, apresentando soluções sustentáveis desenvolvidas para o bioma pantaneiro.
A programação deste sábado ainda conta com oficinas gastronômicas, encontros técnicos, leilões de bovinos, ações voltadas à economia criativa e espaços dedicados à inovação, fortalecendo a integração entre produtores rurais, pesquisadores, estudantes, empresários e a comunidade.
Além das atividades técnicas, o público poderá aproveitar apresentações culturais durante todo o dia. Entre os destaques estão o Baile Pantaneiro, pocket show de artistas regionais, happy hour musical e a Noite Pantaneira, que encerra a programação deste sábado com apresentações de músicos de municípios pantaneiros.
Quem pretende visitar o Pantanal Tech MS 2026 pode conferir a programação completa no site oficial do evento, onde estão disponíveis os horários, locais e detalhes de todas as atividades previstas para os três dias de realização.
A galeria completa de fotos do primeiro dia já está disponível no site O Pantaneiro, que também acompanha o evento pelas redes sociais, com fotos, vídeos e transmissões ao vivo.
PANTANAL TECH
Oportunidades
Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h
Tragédia na capital
Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem
Prêmio de quase R$ 1 mil
Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; faixa principal voltou a acumular
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS