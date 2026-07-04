Segundo dia do Pantanal Tech MS 2026 reúne palestras, leilões e shows

Primeiro dia do Pantanal Tech MS 2026 / O Pantaneiro

Após a abertura oficial realizada na sexta-feira (03), o Pantanal Tech MS 2026 entra em seu segundo dia neste sábado (04) com uma programação diversificada voltada à inovação, produção sustentável, empreendedorismo e valorização da cultura pantaneira. O evento acontece na unidade universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana e segue até este domingo (05).

Ao longo do sábado, os visitantes poderão participar de fóruns, palestras, minicursos e painéis sobre temas como pecuária de precisão, inteligência artificial, agricultura familiar, turismo, sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento regional. As tradicionais vitrines tecnológicas também permanecem abertas para visitação, apresentando soluções sustentáveis desenvolvidas para o bioma pantaneiro.

A programação deste sábado ainda conta com oficinas gastronômicas, encontros técnicos, leilões de bovinos, ações voltadas à economia criativa e espaços dedicados à inovação, fortalecendo a integração entre produtores rurais, pesquisadores, estudantes, empresários e a comunidade.

Além das atividades técnicas, o público poderá aproveitar apresentações culturais durante todo o dia. Entre os destaques estão o Baile Pantaneiro, pocket show de artistas regionais, happy hour musical e a Noite Pantaneira, que encerra a programação deste sábado com apresentações de músicos de municípios pantaneiros.

Quem pretende visitar o Pantanal Tech MS 2026 pode conferir a programação completa no site oficial do evento, onde estão disponíveis os horários, locais e detalhes de todas as atividades previstas para os três dias de realização.

A galeria completa de fotos do primeiro dia já está disponível no site O Pantaneiro, que também acompanha o evento pelas redes sociais, com fotos, vídeos e transmissões ao vivo.