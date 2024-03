Segurança do transporte escolar é tema de palestra na Rede Municipal

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou um ciclo de palestras nas escolas da Rede Municipal de Educação (REME), sobre a segurança do transporte escolar.

Devido a grande extensão territorial do município, Aquidauana possui em torno de 50 linhas escolares que abrangem a região pantaneira, distritos, aldeias, assentamentos e, ainda, a área urbana da cidade.

Com o início do ano letivo na Rede Municipal, a preocupação da prefeitura é garantir a segurança dos alunos, motoristas e professores que utilizam desse transporte, por isso as palestras acontecerão ao longo do ano, sempre reforçando essa temática.

As palestras começaram na segunda-feira (04), na Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro (distrito de Piraputanga), em seguida na Escola Municipal Franklin Cassiano (distrito de Camisão); e nesta quinta-feira (07), foi realizada a palestra na Escola Municipal CAIC Antônio Pace.

As palestras foram ministradas pelos polícias rodoviários federais Luiz Felipi Treib (chefe do Núcleo de Fiscalização do Trânsito da PRF) e pela policial Patrícia Marim Barbosa.

Foram abordados temas como: a importância do uso do cinto de segurança, não falar com o motorista quando estiver dirigindo, ficar sentado quando o ônibus estiver em movimento, falar com os pais sobre o que acontece durante a viagem, não colocar braços e cabeça para fora da janela do ônibus, entre outras dicas pertinentes à segurança dos alunos no transporte escolar.