Segurança reforçada garante tranquilidade na 54ª Expoaqui em Aquidauana

Tenente-coronel Guilherme Dantas / O Pantaneiro

A 54ª edição da Expoaqui, um dos eventos mais aguardados da região, está acontecendo em Aquidauana com um forte foco na segurança dos participantes. Em uma entrevista exclusiva concedida ao jornal O Pantaneiro, o tenente-coronel Guilherme Dantas, do 7° Batalhão da Polícia Militar, destacou os esforços em garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos os presentes.

Com um contingente de aproximadamente 40 homens, o policiamento foi ampliado consideravelmente dentro e fora do Parque de Exposições, onde ocorrem as atividades da Expoaqui. O tenente-coronel enfatizou que o efetivo é mais do que suficiente para atender às necessidades de segurança da festa e da comunidade de Aquidauana e região.

"Estamos com praticamente 40 homens. Temos efetivo suficiente para atender a parte de segurança da festa, de Aquidauana e região. Então, os participantes podem vir tranquilos que a festa terá toda a segurança e tranquilidade", assegurou o tenente-coronel Dantas durante a entrevista.

No primeiro dia de shows, que contou com a apresentação do cantor Paraná, as medidas de segurança foram implementadas de maneira integral, e os resultados foram positivos. O planejamento meticuloso se mostrou eficaz, proporcionando aos participantes uma experiência segura e agradável.

Para lidar com a expectativa de um público ainda maior, as autoridades decidiram aumentar o efetivo policial na segunda noite do evento. Policiais da cavalaria foram convocados para reforçar a segurança, garantindo que todas as áreas do Parque de Exposições estejam cobertas e monitoradas.

O sucesso da primeira noite demonstrou a dedicação das forças de segurança em assegurar que a Expoaqui transcorra sem incidentes. Os organizadores e autoridades continuam trabalhando em conjunto para proporcionar uma experiência inesquecível para todos os participantes, sem comprometer a segurança.