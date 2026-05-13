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Seletiva dos Jogos Escolares reúne atletas de Aquidauana em disputas de futsal e voleibol

Competição reúne estudantes de 15 a 17 anos no Ginásio José Campelo

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 10:25

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A emoção do esporte estudantil já começou em Aquidauana. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer deu início na terça-feira (12), à Seletiva Municipal Estudantil dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul – JEMS 2026, na categoria de 15 a 17 anos. As disputas acontecem a partir das 14h30, no Ginásio Poliesportivo José Campelo.

As competições serão realizadas nas modalidades de futsal masculino e feminino e voleibol masculino e feminino. Diversas escolas do município participam da seletiva, que tem como objetivo definir as equipes que representarão Aquidauana na fase estadual dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul 2026.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas, promovendo integração, disciplina e espírito esportivo entre os estudantes. A Prefeitura de Aquidauana convida a comunidade a prestigiar os jogos e torcer pelos representantes da cidade.

Os vencedores da seletiva avançam para a próxima fase do JEMS, que reúne os melhores atletas estudantis de todo o estado. Mais informações sobre a competição podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

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