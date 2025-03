Seletiva municipal define equipes de Aquidauana para os jogos escolares

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Seletiva Municipal das modalidades coletivas para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025 terminou na última segunda-feira (24), no ginásio poliesportivo José Campelo, em Aquidauana. O evento definiu as equipes que representarão o município na competição estadual, voltada para estudantes de 15 a 17 anos.



As disputas envolveram futsal, voleibol, basquete e handebol, tanto no feminino quanto no masculino. As equipes classificadas garantiram vaga para os Jogos Escolares da Juventude de MS, que começam no dia 16 de maio, em Três Lagoas. Entre as escolas classificadas, a Escola Estadual Cejar conquistou vagas no futsal masculino, voleibol masculino e basquete feminino. A Escola Estadual Cândido Mariano garantiu participação no futsal feminino, enquanto o Instituto Federal de Aquidauana assegurou presença no voleibol feminino. Já a Escola Estadual Dóris Trindade obteve classificação no handebol masculino, handebol feminino e basquete masculino.



Com apoio da Prefeitura Municipal e organização da Fundação de Esportes do Município, a competição incentiva a prática esportiva entre os estudantes e promove a integração da juventude. Além disso, os Jogos Escolares da Juventude de MS funcionam como seletiva para as etapas Regional e Nacional organizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade de competir em nível mais avançado e representar o estado em competições de maior alcance.

