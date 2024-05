Seletiva Municipal define representantes nos Jogos Escolares de MS

Com a realização da Prefeitura de Aquidauana e organização da Fundação de Esportes do Município (FEMA), foi encerrada nesta terça-feira (28), a Seletiva Municipal Estudantil.

Os jogos da seletiva servem para que o município selecione os atletas que irão representar o município nas modalidades de voleibol e futebol de salão, nos gêneros masculino e feminino, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Os jogos foram disputados no ginásio poliesportivo e reuniu os estudantes das escolas da rede municipal, estadual, particular e federal de ensino.

Os técnicos campeões de cada modalidade serão os responsáveis para montar uma seleção de atletas, que vão representar o município na maior competição estudantil do Estado.

Nas finais de ontem (28), tivemos os seguintes campeões: vôlei feminino e masculino os times classificados são do Instituto Federal (IFMS); na modalidade de futsal feminino a classificada é a Escola Estadual Cândido Mariano; no futsal masculino, a classificada é a Escola Estadual Cejar.

Os Jogos Escolares da Juventude de MS 2024 têm por finalidade aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas, do Estado de Mato Grosso do Sul e, também, promover a ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte, além de servir como seletiva para a etapa Nacional dos Jogos da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil.

O Período de realização dos Jogos Escolares da Juventude de MS terá o seguinte calendário dividido em blocos: Primeiro bloco - modalidades de judô, tênis mesa e vôlei de praia, de 01 a 05 agosto, em Campo Grande.

O Segundo bloco: Voleibol e handebol de 05 a 12 agosto, em Campo Grande; Terceiro bloco: Basquete e futebol de salão, de 12 a 19 agosto, também em Campo Grande.

Já a modalidade de voleibol masculino da terceira divisão, os jogos acontecerão no período de 27 de agosto a 01 de setembro, com local ainda a ser definido pela organização.

Prestigiaram as finais da seletiva, professores, torcidas das escolas e o vereador Clériton Alvarenga.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana