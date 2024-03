Sem CNH, rapaz é detido após empinar moto em Aquidauana

Divulgação

Um rapaz de 26 anos foi detido depois de empinar a motocicleta que pilotava na noite de ontem (5) em Aquidauana. A polícia precisou perseguir o rapaz pelas ruas do município. Ele não tinha habilitação para dirigir.



Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava na Rua Mario S. Arima, no bairro Alto, quando viu o rapaz empinando a motocicleta que pilotava na Rua Roberto Scaff.



Ao notar a aproximação da viatura policial, o jovem fugiu com uma arrancada brusca, desencadeando uma perseguição.



A ordem de parada foi emitida, mas não foi acatada pelo piloto, que percorreu as Ruas Pedro Pace, Oscar Trindade de Barros e Giovani Toscano de Brito.



Durante esse percurso, ele desconsiderou a sinalização semafórica e desrespeitou as paradas obrigatórias em cruzamentos, colocando em risco a segurança de pedestres e outros condutores que trafegavam nessas vias. A obediência à ordem de parada somente ocorreu na Rua Abdala Maksoud, esquina com a Rua Mario Guerreiro.



Em busca pessoal, foi encontrado no bolso traseiro esquerdo do jovem uma quantidade de 3,2 gramas de maconha. Questionado, o rapaz disse que era para consumo pessoal.



Vale destacar que, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação, o que resultou na aplicação das medidas administrativas conforme o Código de Trânsito Brasileiro.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz que foi levado para a delegacia de Aquidauana.