Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) de Aquidauana está com um estoque variado de mudas de árvores nativas e espécies utilitárias prontas para doação à população. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar o plantio de árvores, promover a arborização urbana e residencial, e ampliar a consciência ambiental na comunidade.
As mudas estão disponíveis para retirada no Viveiro Municipal, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de contribuir diretamente para o aumento das áreas verdes da cidade. A ação reforça a importância do cuidado com a natureza e do papel de cada indivíduo na construção de um ambiente urbano mais saudável e equilibrado.
A lista de espécies oferecidas é diversificada, incluindo árvores ornamentais, nativas do cerrado e plantas de uso múltiplo. Entre as mudas disponíveis estão a Pata-de-vaca, diferentes variedades de Ipê (como as de flor rosa, roxa e verde), Faveiro, Aroeira, Caroba e Ximbuva.
Também estão na relação espécies como Imbaúba, Terramicina, Ora-pro-nóbis, Moringa e o Boldo Chileno. A variedade busca atender diferentes interesses, desde o paisagismo e o sombreamento até o cultivo de plantas com propriedades medicinais ou alimentícias.
O processo para retirar as mudas foi estruturado em duas etapas simples. Primeiramente, o interessado deve se dirigir à sede da Sema, localizada em frente ao parque da cidade, para obter uma autorização oficial para a doação. Em seguida, com a documentação em mãos, deve seguir até o Viveiro Municipal para realizar a retirada das mudas escolhidas.
A secretaria estabeleceu algumas regras para garantir a democratização do acesso aos insumos. Foi definido um limite de até duas espécies diferentes por pessoa, medida que visa possibilitar que um maior número de cidadãos seja beneficiado pela ação.
O atendimento para a retirada das autorizações e das mudas ocorre de segunda a sexta-feira, no horário comercial da manhã, das 7h às 12h. O funcionamento exclusivo no turno matutino reforça a necessidade de que os interessados se programem para buscar suas mudas dentro desse período estabelecido.
A doação de mudas é uma prática recorrente na gestão ambiental do município e integra uma política pública mais ampla de educação ambiental e sustentabilidade. Ao colocar as mudas à disposição da comunidade, a Sema descentraliza a ação de reflorestamento e convida a população a ser parceira ativa no cuidado com o meio ambiente local.
Especialistas em gestão ambiental destacam que a arborização urbana traz uma série de benefícios comprovados, como a redução das ilhas de calor, a melhoria da qualidade do ar, o aumento da permeabilidade do solo e a promoção do bem-estar da população. Iniciativas como esta são fundamentais para ampliar a cobertura vegetal na área urbana.
Para muitos moradores, a ação representa uma oportunidade acessível de embelezar seus quintais, calçadas ou sítios, além de contribuir para a preservação da flora regional. O plantio de espécies nativas, em especial, ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema local e atrai a fauna, como pássaros e polinizadores.
A Sema ressalta a importância de os cidadãos se informarem sobre as características de cada espécie antes do plantio, considerando o espaço disponível, o tipo de solo e a necessidade de insolação. O plantio correto é crucial para o desenvolvimento saudável da árvore e para evitar futuros conflitos com a infraestrutura urbana.
A expectativa da secretaria é que a população atenda ao chamado e participe massivamente da ação. O sucesso da iniciativa depende diretamente da adesão dos aquidauanenses, que, ao levarem as mudas para casa, assumem também a responsabilidade pelo seu cultivo e desenvolvimento.
A doação permanente de mudas no Viveiro Municipal serve como um canal aberto de educação ambiental prática. Ao realizar a retirada, os cidadãos têm a oportunidade de interagir com os técnicos da secretaria, tirar dúvidas sobre plantio e cuidados, e se aproximar das questões ambientais de forma concreta.
Em um contexto de preocupação global com as mudanças climáticas, ações locais de reflorestamento e incentivo ao verde ganham ainda mais relevância. Aquidauana, ao promover essa iniciativa, se alinha a um movimento maior de cidades que entendem a arborização como um serviço ambiental essencial.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente convida todos os interessados a comparecerem à sede e ao viveiro dentro do horário estabelecido. A doação é gratuita e representa um investimento coletivo no futuro ambiental da cidade, deixando um legado de mais sombra, mais beleza e mais vida para as atuais e futuras gerações de aquidauanenses.
