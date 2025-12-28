Semáforo é danificado e permanece desligado em Aquidauana

João Eric / O Pantaneiro

Um semáforo está estragado em um dos principais cruzamentos de Aquidauana neste domingo (28), na esquina das ruas Estevão Alves Corrêa e 7 de Setembro, gerando preocupação entre motoristas e pedestres que passam pelo local.

De acordo com informações apuradas, a suspeita é de que um veículo de porte maior tenha colidido contra o poste do semáforo, provocando os danos no equipamento. No local, é possível observar marcas de frenagem no asfalto, além de pedaços do semáforo espalhados pelo chão, o que reforça a hipótese de um acidente ocorrido durante a madrugada.

O cruzamento é considerado um dos mais movimentados da cidade, especialmente aos finais de semana, e a falta de funcionamento do semáforo aumenta o risco de acidentes e congestionamentos, exigindo atenção redobrada dos condutores e pedestres.

Enquanto o semáforo não é consertado, a orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a preferência e redobrem a atenção ao transitar pelo cruzamento.