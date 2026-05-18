Semana abre com diversas vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Há oportunidades para auxiliar financeiro, motorista entregador e trabalhador braçal
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou seu quadro de vagas de emprego para esta semana, com oportunidades para quem busca recolocação profissional. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio) e regionais (zona rural e outras cidades).
- 01 Auxiliar financeiro
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Motorista entregador
- 04 Trabalhador braçal
- 01 Vendedor porta a porta
- 03 Camareira de hotel
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro de restaurante
Serviço – Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
ORGULHO
Os bailarinos Mayara Martins e Danniel Amaral emocionaram o público e os jurados no festival realizado em Florianópolis
MAIS UM
Acidente ocorreu próximo aos três novos quebra-molas que foram instalados na rodovia a poucos quilômetros do trevo da cidade
Do MS para o mundo
Daniel Martins da Silva participará do Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, que será disputado entre os dias 18 e 24 de julho, na cidade de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS