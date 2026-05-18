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Mercado de trabalho

Semana abre com diversas vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Há oportunidades para auxiliar financeiro, motorista entregador e trabalhador braçal

Da redação

Publicado em 18/05/2026 às 08:03

Atualizado em 18/05/2026 às 08:10

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou seu quadro de vagas de emprego para esta semana, com oportunidades para quem busca recolocação profissional. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio) e regionais (zona rural e outras cidades).

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

- 01 Auxiliar financeiro
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Motorista entregador
- 04 Trabalhador braçal
- 01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (rural/outras cidades):

- 03 Camareira de hotel
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro de restaurante

Serviço – Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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