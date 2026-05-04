Semana abre com vagas em vendas e hotelaria na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Também há vagas de emprego em vendas e agropecuária; atendimento é das 7h às 13h
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nova atualização de seu quadro de vagas de emprego, oferecendo dezenas de oportunidades para quem busca recolocação profissional ou primeiro emprego. As posições estão distribuídas entre funções locais (em Aquidauana e Anastácio) e regionais (área rural e outras cidades), além de vagas exclusivas para jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Vendedor porta a porta
Vagas jovem aprendiz
- 16 Auxiliar de linha de produção
Vagas PCD (pessoas com deficiência)
- 03 Repositor de mercadorias
Vagas regionais (rural/outras cidades)
- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas
Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador precisa comparecer presencialmente à unidade, portando documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível), a fim de atualizar o cadastro e passar pela verificação de perfil.
A orientação do órgão é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Por isso, recomenda-se agilidade no atendimento presencial.
Outras informações: Casa do Trabalhador de Aquidauana – (67) 3241-5652. Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto, Aquidauana. Atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 13h.
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