Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou a semana com 37 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, e também vagas regionais, em propriedades rurais e cidades vizinhas. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária



Vagas para PCD



No momento, não há vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).



Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Como se candidatar



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.



A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.



Serviço

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

