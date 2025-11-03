Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 11:38

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades contemplam vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, e também vagas regionais, em propriedades rurais e cidades vizinhas

Da redação

Publicado em 03/11/2025 às 07:55

Atualizado em 03/11/2025 às 08:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou a semana com 37 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, e também vagas regionais, em propriedades rurais e cidades vizinhas.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

Leia Também

• Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

• Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

• Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta quarta-feira

02 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

Vagas para PCD

No momento, não há vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Como se candidatar

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.

A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Serviço

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou a semana com 37 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, e também vagas regionais, em propriedades rurais e cidades vizinhas. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) 02 Atendente de conveniência 02 Auxiliar administrativo 08 Auxiliar de linha de produção 01 Auxiliar de mecânico 01 Chapeiro (período noturno) 01 Empregada doméstica 01 Mecânico de amortecedores 01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção) 03 Operador de caixa 01 Recepcionista/secretária Vagas para PCD No momento, não há vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Vagas regionais (rural e outras cidades) 03 Cozinheiro geral 02 Auxiliar de cozinha 02 Merendeiro 05 Operador de planta e carbonização 02 Trabalhador agropecuário polivalente 02 Trabalhador rural 01 Tratorista agrícola Como se candidatar Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional. A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes. Serviço Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 Bairro Alto, Aquidauana Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h Telefone: (67) 3241-5652

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Paróquia de Aquidauana celebra Dia de Finados com missas nas comunidades

Apicultura

Evento vai reunir mais de 200 produtores de mel em Aquidauana

Meteorologia

Novembro chega com possibilidade de chuva para Aquidauana e Anastácio

O dia começa com temperaturas mais amenas pela manhã, girando em torno dos 29 °C

Reconhecimento

Paracanoísta Alan Nantes recebe maior honraria da Assembleia Legislativa

Publicidade

Paróquia divulga programação de missas de Finados em Aquidauana

ÚLTIMAS

Acidente

Idoso de 81 anos morre ao cair em poço em chácara de Anastácio

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias exatas do acidente

Esportes

Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025

Provas acontecem nos dias 15 e 16 de novembro e integram as comemorações dos 38 anos do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo