Semana comeÃ§a com 13 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 13 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (23) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:
01 vaga para encarregado de estoque;
01 vaga para técnico em TI;
01 vaga para vendedor interno.
Para pessoas com deficiência (PcD) há:
01 vaga para jardineiro;
01 vaga para trabalhador rural.
Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:
01 vaga para encanador;
01 vaga para fiscal florestal;
01 vaga para alimentador de linha de produção;
02 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;
01 vaga para motorista de caminhão;
01 vaga para operador de máquina;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos da vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
PROGRAMAÃ‡ÃƒO
Evento terÃ¡ show ao vivo com Mariano e o Grupo Especial Chamamezeiros e muita opÃ§Ã£o de itens da agricultura familiar das 17h Ã s 23h.
SORTE
Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃlia
SAÃšDE
Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina
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