23 de Fevereiro de 2026 • 15:29

Oportunidade

Semana começa com 14 vagas de emrego em Aquidauana

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 09:00

Atualizado em 23/02/2026 às 09:51

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 17 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (23), contemplando oportunidades locais, regionais e também para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto.

Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão:

01 vaga para açougueiro

01 vaga para atendente balconista

05 vagas para auxiliar de linha de produção

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões

01 vaga para cozinheira

01 vaga para farmacêutico

Para Pessoas com Deficiência (PCD), estão disponíveis:

01 vaga para jardineiro

01 vaga para trabalhador rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), as oportunidades são:

01 vaga para auxiliar de cozinha

03 vagas para garçom

01 vaga para técnico de enfermagem

01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Deixe a sua opinião

