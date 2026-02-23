Semana começa com 14 vagas de emrego em Aquidauana

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 17 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (23), contemplando oportunidades locais, regionais e também para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto.
Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão:
01 vaga para açougueiro
01 vaga para atendente balconista
05 vagas para auxiliar de linha de produção
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões
01 vaga para cozinheira
01 vaga para farmacêutico
Para Pessoas com Deficiência (PCD), estão disponíveis:
01 vaga para jardineiro
01 vaga para trabalhador rural
Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), as oportunidades são:
01 vaga para auxiliar de cozinha
03 vagas para garçom
01 vaga para técnico de enfermagem
01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente
Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
