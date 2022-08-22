Semana comeÃ§a com 18 vagas de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse estÃ¡ disponÃvel.
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 18 vagas de emprego abertas para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:
01 vaga para assistente administrativo;
01 vaga para atendente funerário;
05 vagas para auxiliar de linha de produção;
01 vaga para camareira de hotel;
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;
01 vaga para cozinheira de restaurante;
01 vaga para farmacêutico.
Para pessoas com deficiência (PcD) há:
01 vaga para jardineiro;
01 vaga para trabalhador rural.
Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:
01 vaga para encanador;
01 vaga para fiscal florestal;
01 vaga para alimentador de linha de produção;
01 vaga para motorista de caminhão;
01 vaga para operador de máquina;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos da vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Tempo
Mesmo com a previsÃ£o de tempo firme, o mÃªs de marÃ§o ainda faz parte do perÃodo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
EXPECTATIVA
CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS