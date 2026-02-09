Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está disponibilizando 20 vagas de emprego nesta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, para oportunidades locais, vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e postos em áreas rurais e outras cidades da região.



Entre as vagas locais em Aquidauana e Anastácio, estão disponíveis 1 vaga para açougueiro, 1 para atendente balconista, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para cozinheira, 1 para farmacêutico, 1 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e 1 vaga para operador de caixa.



Para o público PCD, há 1 vaga para jardineiro e 1 vaga para trabalhador rural.



Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), são ofertadas 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 1 vaga para técnico em enfermagem e 1 vaga para trabalhador de pecuária polivalente.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas consultar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador de Aquidauana. Informações pelo telefone (67) 3241-5652.

