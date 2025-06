Semana começa com 21 vagas de emprego em Aquidauana

Há diversas vagas de emprego em Aquidauana e região que / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira (9) a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diversos setores, tanto na área urbana quanto rural, além de incluir funções técnicas e operacionais. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) 01 Açougueiro

01 Assistente de compras

03 Auxiliares de linha de produção

02 Carregadores e descarregadores de caminhões

02 Desenvolvedores de internet (técnico)

01 Empregada doméstica nos serviços gerais

01 Garçom

01 Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares

01 Operador de vendas (lojas)

01 Vendedor interno

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Não foram divulgadas vagas específicas para PCD nesta atualização.

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)



01 Apontador industrial

01 Servente de obras

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

02 Viveiristas florestais

Informações e atendimento

A Casa do Trabalhador informa que o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h. As informações sobre as vagas são fornecidas por telefone apenas para confirmar a disponibilidade. Para se candidatar, o trabalhador precisa comparecer pessoalmente ao posto para atualização de cadastro e análise de perfil.



Telefone para contato: (67) 3241-5652

Endereço: Casa do Trabalhador de Aquidauana



As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

