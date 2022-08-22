Semana comeÃ§a com 23 vagas de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse ainda estÃ¡ disponÃvel
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (09) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio, estão disponíveis:
01 vaga para atendente de lanchonete;
01 vaga para atendente funerário;
02 vagas para auxiliar administrativo;
05 vagas para auxiliar de linha de produção;
01 vaga para auxiliar em saúde bucal;
01 vaga para camareira de hotel;
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;
01 vaga para cozinheira de restaurante;
01 vaga para farmacêutico;
01 vaga para movimentação e armazenamento de carga.
Para pessoas com deficiência (PcD) estão disponíveis:
01 vaga para encanador;
01 vaga para jardineiro;
01 vaga para trabalhador rural.
Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:
01 vaga para campeiro na pecuária;
02 vagas para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse ainda está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde será feita a atualização do cadastro e a verificação do perfil para a vaga desejada.
O órgão também ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
ALERTA
Medicamentos ganharÃ£o avisos de seguranÃ§a em bula e o uso da substÃ¢ncia em suplementos passarÃ¡ por nova anÃ¡lise tÃ©cnica
Pantanal
Resgate aconteceu na regiÃ£o do Pantanal do PaiaguÃ¡s, nas proximidades do Porto SÃ£o Pedro, no Pantanal
InteligÃªncia Artificial
DelegaÃ§Ã£o terÃ¡ 140 expositores da Ã¡rea industrial e 300 empresas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS