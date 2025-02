Semana começa com 24 vagas de emprego em Aquidauana

Veja as vagas / Arte, O Pantaneiro

A semana começa em Aquidauana tem 24 oportunidades de. Emprego, ofertadas pela Casa do Trabalhador.



A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.



Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.



As vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.



O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 07:00 as 13:00 h.



Confira:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente no setor de frios e laticínios

02 Atendente do setor de hortifrúti

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Farmacêutico

01 Office boy

02 Operador de caixa

02 Selecionador de sucatas

01 Vendedor porta a porta

04 Campeiro - na pecuária

02 Desenvolvedor de internet (técnico)

02 Trabalhador rural

02 Viveirista florestal