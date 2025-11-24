Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem funções urbanas, rurais e áreas específicas, com disponibilidade imediata conforme demanda dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas / Reprodução
A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira (24) um total de 28 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As oportunidades abrangem funções urbanas, rurais e áreas específicas, com disponibilidade imediata conforme demanda dos empregadores.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário – tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
04 Carregador e descarregador de caminhões
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
Vagas PCD
(Não há vagas disponíveis no momento.)
Vagas regionais (rural/outras cidades)
03 Campeiro na pecuária
03 Cozinheiro geral
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são limitadas à confirmação da disponibilidade das vagas. Para concorrer, o interessado deve comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise de perfil profissional.
As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, pelo telefone (67) 3241-5652.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Simasul entrega uniformes à Banda Municipal e fortalece vínculos com Aquidauana
Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado
Batida entre bicicleta elétrica e carro deixa mulher ferida em Aquidauana
Trânsito
Família de Rio Brilhante seguia para Água Clara quando veículo "ramparou" em quebra-molas e capotou várias vezes
Emprego
Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS