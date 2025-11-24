Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas / Reprodução

A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira (24) um total de 28 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As oportunidades abrangem funções urbanas, rurais e áreas específicas, com disponibilidade imediata conforme demanda dos empregadores. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

08 Auxiliar de linha de produção

04 Carregador e descarregador de caminhões

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser



Vagas PCD

(Não há vagas disponíveis no momento.)



Vagas regionais (rural/outras cidades)

03 Campeiro na pecuária

03 Cozinheiro geral

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são limitadas à confirmação da disponibilidade das vagas. Para concorrer, o interessado deve comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise de perfil profissional.



As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, pelo telefone (67) 3241-5652.

