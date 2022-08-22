Acessibilidade

30 de MarÃ§o de 2026 • 19:57

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidade

Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

As oportunidades estÃ£o distribuÃ­das entre vagas locais, para pessoas com deficiÃªncia (PCD) e tambÃ©m vagas regionais, abrangendo diferentes Ã¡reas de atuaÃ§Ã£o e nÃ­veis de qualificaÃ§Ã£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 30/03/2026 Ã s 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Aquidauana e região estão com 38 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (30), conforme divulgação da Casa do Trabalhador do município.

As oportunidades estão distribuídas entre vagas locais, para pessoas com deficiência (PCD) e também vagas regionais, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação.

Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), há oportunidades para 01 almoxarife, 02 atendentes balconistas, 02 atendentes do setor de frios e laticínios, 01 auxiliar de cozinha, 02 auxiliares de estoque, 02 auxiliares de limpeza, 02 auxiliares de padeiro, 05 auxiliares de linha de produção, 01 camareira de hotel, 01 carregador e descarregador de caminhões, 01 encarregado de estoque, 01 garçom, 03 repositores de mercadorias, 01 técnico em TI e 01 vendedor interno.

Para o público PCD, estão disponíveis 01 vaga para jardineiro e 01 para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), há oportunidades para 01 camareira de hotel, 01 encanador, 01 fiscal florestal, 01 alimentador de linha de produção, 02 mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 motorista de caminhão, 01 operador de máquina e 01 trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga ainda está disponível. Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde será feita a atualização cadastral e análise de perfil.

O órgão também reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme decisão dos empregadores.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

Leia TambÃ©m

â€¢ Semana encerra com 23 vagas de emprego em Aquidauana

â€¢ Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

â€¢ Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Clima

Aquidauana terÃ¡ segunda-feira quente e com muitas nuvens

LUTO

Aquidauana se despede de Leonildo Carlos Neris

Dono da tradicional Oficina Brasil, ele faleceu aos 86 anos na madrugada deste sÃ¡bado em sua residÃªncia

AssistÃªncia social

AnastÃ¡cio abre inscriÃ§Ãµes do Programa Cesta SolidÃ¡ria em 30 e 31 de marÃ§o e 1º de abril

Publicidade

Futebol

Aquidauana confirma participaÃ§Ã£o na Copa Assomasul 2026 e disputarÃ¡ SÃ©rie A do torneio

ÃšLTIMAS

LUTO

ComoÃ§Ã£o marca despedida do engenheiro LaÃ©rcio Chaves

Ele morreu apÃ³s um grave acidente de carro na manhÃ£ deste sÃ¡bado (28), na MS-080, em Rochedo

TURISMO

Bonito reafirma lideranÃ§a e conquista prÃªmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil

Reconhecida tambÃ©m no exterior, Bonito jÃ¡ recebeu prÃªmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo