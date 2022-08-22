Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Aquidauana e região estão com 38 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (30), conforme divulgação da Casa do Trabalhador do município.



As oportunidades estão distribuídas entre vagas locais, para pessoas com deficiência (PCD) e também vagas regionais, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação.



Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), há oportunidades para 01 almoxarife, 02 atendentes balconistas, 02 atendentes do setor de frios e laticínios, 01 auxiliar de cozinha, 02 auxiliares de estoque, 02 auxiliares de limpeza, 02 auxiliares de padeiro, 05 auxiliares de linha de produção, 01 camareira de hotel, 01 carregador e descarregador de caminhões, 01 encarregado de estoque, 01 garçom, 03 repositores de mercadorias, 01 técnico em TI e 01 vendedor interno.



Para o público PCD, estão disponíveis 01 vaga para jardineiro e 01 para trabalhador rural.



Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), há oportunidades para 01 camareira de hotel, 01 encanador, 01 fiscal florestal, 01 alimentador de linha de produção, 02 mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 motorista de caminhão, 01 operador de máquina e 01 trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga ainda está disponível. Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde será feita a atualização cadastral e análise de perfil.



O órgão também reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme decisão dos empregadores.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.