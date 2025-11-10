Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades disponíveis são para diferentes áreas, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira (10) a atualização do quadro de vagas de emprego, com 30 oportunidades disponíveis para diferentes áreas, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural e em outras cidades.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):
01 Agente funerário (tanatopraxista)
02 Atendente de conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Empregada doméstica
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
A instituição informa que não há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.
Atendimento e orientações
Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade da vaga desejada. No entanto, para efetivar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, onde são realizados a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.
A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
