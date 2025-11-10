Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 09:52

Oportunidade

Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades disponíveis são para diferentes áreas, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural

Da redação

Publicado em 10/11/2025 às 07:55

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira (10) a atualização do quadro de vagas de emprego, com 30 oportunidades disponíveis para diferentes áreas, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural e em outras cidades.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

01 Agente funerário (tanatopraxista)

02 Atendente de conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Empregada doméstica

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

A instituição informa que não há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.

Atendimento e orientações

Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade da vaga desejada. No entanto, para efetivar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, onde são realizados a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.

A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação dos empregadores.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

