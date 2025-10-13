Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 12:16

Oportunidade

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas abrangem diferentes áreas, tanto urbanas quanto rurais

Da redação

Publicado em 13/10/2025 às 08:59

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (13), com oportunidades para Aquidauana, Anastácio e região. As vagas abrangem diferentes áreas, tanto urbanas quanto rurais.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Office boy

01 Operador de caixa

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades

01 Campeiro

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Orientações aos candidatos

As informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser obtidas por telefone, mas o atendimento presencial é obrigatório para a atualização do cadastro e a verificação de perfil profissional.

O órgão informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Telefone: (67) 3241-5652

