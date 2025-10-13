Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas abrangem diferentes áreas, tanto urbanas quanto rurais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (13), com oportunidades para Aquidauana, Anastácio e região. As vagas abrangem diferentes áreas, tanto urbanas quanto rurais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Office boy
01 Operador de caixa
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades
01 Campeiro
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Orientações aos candidatos
As informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser obtidas por telefone, mas o atendimento presencial é obrigatório para a atualização do cadastro e a verificação de perfil profissional.
O órgão informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Telefone: (67) 3241-5652
