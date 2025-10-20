Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 13:38

Oportunidade

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 08:57

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, um total de 42 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo/financeiro

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (rural e outras cidades) – 20 oportunidades

01 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Orientações

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura exige comparecimento presencial à Casa do Trabalhador, para atualização cadastral e análise de perfil profissional.

As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda dos empregadores.

Local de atendimento

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

