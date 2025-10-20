Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, um total de 42 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
01 Auxiliar administrativo
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Operador de caixa
01 Recepcionista/secretária
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (rural e outras cidades) – 20 oportunidades
01 Campeiro
03 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Orientações
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura exige comparecimento presencial à Casa do Trabalhador, para atualização cadastral e análise de perfil profissional.
As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda dos empregadores.
Local de atendimento
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
