Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, um total de 42 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades 02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta



Vagas regionais (rural e outras cidades) – 20 oportunidades



01 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Orientações



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura exige comparecimento presencial à Casa do Trabalhador, para atualização cadastral e análise de perfil profissional.



As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda dos empregadores.



Local de atendimento



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana



Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h



Telefone: (67) 3241-5652

