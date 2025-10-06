Semana começa com 45 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 45 vagas de emprego abertas para diferentes funções no município e em cidades da região. As oportunidades abrangem cargos como auxiliar de linha de produção, motorista, vendedor, carregador, mecânico, cozinheiro, tratorista, entre outros . Entre as vagas disponíveis localmente estão:

8 para auxiliar de linha de produção

2 para carregador (armazém)

1 para cuidadora de idosa (período noturno)

2 para entregador de bebidas (ajudante de caminhão)

1 para estoquista

2 para garçom

1 para mecânico de amortecedores

2 para motorista de caminhão (entrega de bebidas)

1 para motorista de caminhão (materiais de construção)

1 para office boy

1 para serviços gerais

2 para vendedor interno

1 para vendedor porta a porta



Na área rural e em outras cidades, há:

2 vagas para cozinheiro geral

6 para auxiliar de cozinha

1 para marceneiro

2 para merendeiro

5 para operador de planta e carbonização

1 para trabalhador agropecuário polivalente

2 para trabalhador rural



para tratorista agrícola

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador de Aquidauana, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, para atualização cadastral e verificação do perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

