Semana começa com 45 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem cargos como auxiliar de linha de produção, motorista, vendedor, carregador, mecânico, cozinheiro, tratorista, entre outros
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 45 vagas de emprego abertas para diferentes funções no município e em cidades da região. As oportunidades abrangem cargos como auxiliar de linha de produção, motorista, vendedor, carregador, mecânico, cozinheiro, tratorista, entre outros.
Entre as vagas disponíveis localmente estão:
2 para atendente de conveniência
8 para auxiliar de linha de produção
2 para carregador (armazém)
1 para cuidadora de idosa (período noturno)
2 para entregador de bebidas (ajudante de caminhão)
1 para estoquista
2 para garçom
1 para mecânico de amortecedores
2 para motorista de caminhão (entrega de bebidas)
1 para motorista de caminhão (materiais de construção)
1 para office boy
1 para serviços gerais
2 para vendedor interno
1 para vendedor porta a porta
Na área rural e em outras cidades, há:
2 vagas para cozinheiro geral
6 para auxiliar de cozinha
1 para marceneiro
2 para merendeiro
5 para operador de planta e carbonização
1 para trabalhador agropecuário polivalente
2 para trabalhador rural
para tratorista agrícola
Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador de Aquidauana, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, para atualização cadastral e verificação do perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
