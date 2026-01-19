Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:49

Oportunidade

Semana começa com 7 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem vagas locais e uma vaga regional, além de cadastro para pessoas com deficiência (PCD)

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 09:59

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a oferta de 7 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem vagas locais e uma vaga regional, além de cadastro para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as vagas locais, estão abertas 1 vaga para atendente balconista, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para farmacêutico, 1 para garçom, 1 vaga para office boy e 1 vaga para serviços gerais.

Nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, destinada à atuação na zona rural ou em outros municípios.

A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme a demanda dos empregadores.

As informações por telefone se limitam à confirmação da disponibilidade da vaga de interesse. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

