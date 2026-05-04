Semana começa com céu aberto e calor em Aquidauana

A madrugada e o início da manhã registraram temperaturas amenas, por volta dos 21°C a 22°C
O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta segunda-feira (4), em Aquidauana indica um dia de céu aberto, sol forte e temperaturas elevadas, características típicas do outono na região pantaneira. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem variar entre 19°C e 34°C, com predomínio de sol durante todo o dia .
A madrugada e o início da manhã registraram temperaturas amenas, por volta dos 21°C a 22°C, com ventos fracos na direção leste . A partir do meio da manhã, o sol se intensifica e os termômetros sobem rapidamente, atingindo a máxima prevista de 34°C no início da tarde .
O nascer do sol ocorreu às 10h35, e o pôr do sol está previsto para as 21h52 . Os ventos sopram predominantemente da direção norte e leste, com intensidade fraca, inferior a 3 km/h na maior parte do dia .
Não há previsão de chuva para o município nesta segunda-feira. O tempo seco e estável é resultado de uma massa de ar quente que predomina sobre a região, afastando as instabilidades. A tendência para os próximos dias é de manutenção das altas temperaturas, com máximas podendo chegar a 34°C ou 35°C até quarta-feira (6), quando há previsão de aumento de nuvens .
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