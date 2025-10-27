Semana começa com chuva e tempo instável em Aquidauana

O Pantaneiro

A segunda-feira (27) começou com tempo fechado em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão aponta temperatura mínima de 20ºC e máxima de 30ºC, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.



O volume de chuva registrado no domingo (26) surpreendeu os moradores da região. De acordo com medições locais, choveu cerca de 60 milímetros desde a madrugada, com precipitações que se estenderam durante todo o dia — um cenário atípico para o fim de outubro, quando o calor costuma predominar na região do Pantanal.



A chuva trouxe alívio para as altas temperaturas e o tempo seco que marcaram as últimas semanas, além de contribuir para a recuperação da umidade do solo e o controle de focos de incêndio na região.



A meteorologia indica que o tempo deve permanecer instável nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas isoladas e temperaturas amenas em comparação com os picos de calor registrados recentemente.

