26 de Janeiro de 2026 • 12:39

Clima

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

As temperaturas no município devem variar entre mínima de 23 °C e máxima de 33 °C

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 07:10

Atualizado em 26/01/2026 às 07:55

O Pantaneiro

Aquidauana deve iniciar a semana com tempo instável nesta segunda-feira (26), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas no município devem variar entre mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia. As condições indicam possibilidade de chuva em diferentes períodos, principalmente entre a tarde e a noite. A orientação é para atenção redobrada em áreas abertas e durante deslocamentos em caso de tempestades.

Leia Também

