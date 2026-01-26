Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

As temperaturas no município devem variar entre mínima de 23 °C e máxima de 33 °C
O Pantaneiro
Aquidauana deve iniciar a semana com tempo instável nesta segunda-feira (26), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas no município devem variar entre mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.
De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia. As condições indicam possibilidade de chuva em diferentes períodos, principalmente entre a tarde e a noite. A orientação é para atenção redobrada em áreas abertas e durante deslocamentos em caso de tempestades.
