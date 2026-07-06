Semana começa com frio pela manhã e máxima de 26°C em Aquidauana

Umidade relativa do ar pode chegar aos 96% nas primeiras horas do dia / O Pantaneiro

Após amanhecer com névoa em algumas localidades, Aquidauana tem céu limpo e sensação de frio neste começo de segunda-feira (06), cenário típico do inverno na região. Apesar das baixas temperaturas, a expectativa é de que os termômetros subam gradualmente ao longo da tarde.

Segundo o Climatempo, a temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima deve atingir os 26°C. Nos períodos da manhã e da tarde, o dia será de sol entre algumas nuvens. Já à noite, o céu permanece limpo.

A previsão também indica tempo firme, sem possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar aos 96% nas primeiras horas do dia, enquanto os ventos sopram de sul-sudoeste, a cerca de oito quilômetros por hora.

Para os próximos dias, o cenário deve permanecer praticamente o mesmo em Aquidauana e região. As noites e manhãs continuarão com temperaturas mais baixas, enquanto as tardes serão mais quentes e agradáveis. Pelo menos até sexta-feira (10), não há previsão de chuva, mantendo o tempo seco e as características típicas do inverno sul-mato-grossense.