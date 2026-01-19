Semana começa com possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta segunda-feira (19), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns períodos. A população deve ficar atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante atividades ao ar livre.

