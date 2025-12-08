Semana começa com previsão de chuva em Aquidauana

O céu permanecerá com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 29°C nesta segunda-feira (8). O céu permanecerá com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
As condições atmosféricas favorecem momentos de instabilidade, especialmente no período da tarde, quando o calor combinado à umidade aumenta a formação de áreas de chuva. O Inmet recomenda atenção às descargas elétricas e às mudanças rápidas no tempo durante a ocorrência das trovoadas.
