16 de Fevereiro de 2026 • 09:27

Semana começa com sol e altas temperaturas em Aquidauana

Para quem vai aproveitar o feriado de Carnaval, a recomendação é redobrar a hidratação

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 08:05

Atualizado em 16/02/2026 às 08:19

Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A segunda-feira, 16 de fevereiro, será mais um dia de calor intenso em Aquidauana, com temperaturas elevadas e tempo firme. De acordo com os dados meteorológicos, o dia será de sol, com algumas nuvens no céu e não há previsão de chuvas para a data .

Os termômetros devem registrar mínima em torno de 26°C e máxima podendo chegar aos 38°C, mantendo a tendência de altas temperaturas que tem marcado o verão na região . A umidade relativa do ar deverá ficar mais baixa durante as horas mais quentes da tarde.

A condição do solo está prevista como seca para esta segunda-feira, indicando que não devem ocorrer precipitações significativas . O calor será predominante durante todo o dia, com temperaturas elevadas desde o período da manhã.

Para quem vai aproveitar o feriado de Carnaval, a recomendação é redobrar a hidratação, usar roupas leves, protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. O calor intenso deve continuar predominando nos próximos dias, com temperaturas máximas oscilando entre 36°C e 38°C ao longo da semana.

