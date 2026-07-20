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Meteorologia

Semana começa com tempo firme e previsão de calor à tarde em Aquidauana

Sol predomina ao longo do dia, sem previsão de chuva e com ventos fracos na região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/07/2026 às 07:17

Atualizado em 20/07/2026 às 07:22

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Previsão indica mais um dia de tempo aberto nesta segunda / O Pantaneiro

A semana começa com tempo firme em Aquidauana e região. A cidade amanheceu com céu claro nesta segunda-feira (20) e, de acordo com a previsão do Climatempo, o dia será marcado por predomínio de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva.

Os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e 32°C durante a tarde, garantindo um início de semana com calor moderado. A sensação térmica deve oscilar entre 23°C e 28°C.

A umidade relativa do ar deve atingir 69%, e os ventos sopram de norte-nordeste, com velocidade média de 11 quilômetros por hora, favorecendo uma sensação de tempo agradável.

O sol nasceu às 06h18 e deve se pôr às 17h20. A lua segue na fase nova.

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