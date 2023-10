Semana começa com tempo instável e possibilidade de chuva em Aquidauana

Tempo nublado / O Pantaneiro

A semana começa em Mato Grosso do Sul com previsão de tempo instável, com possibilidade chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões. Pode ter tempestades com raios e rajadas de ventos em locais isolados. As temperaturas seguem altas, com chance de chegar a 38°C na região pantaneira.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) este cenário ocorre devido intenso fluxo de fluxo de calor e umidade, aliado a uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Na região pantaneira, Corumbá, Aquidauana e Miranda a mínima será de 23°C e máxima de até 38°C. Já em Campo Grande a máxima chega a 33°C e mínima de 23°C.

Entre os dias 3 e 4 de novembro o Cemtec avisa que vai ter um avanço de uma frente fria no Estado, com chuvas, tempestades e quedas nas temperaturas, podendo chegar a 9°C e 11°C na região Sul do Estado.