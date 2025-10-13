Semana começa com tempo instável em Aquidauana

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta segunda-feira (13) em Aquidauana indica céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mínima prevista é de 21 °C, enquanto a máxima pode chegar a 35 °C. O dia amanheceu nublado, e a tendência é de tempo instável, com aumento da umidade e possibilidade de precipitações em diferentes períodos.



De acordo com o Inmet, as condições atmosféricas são resultado da atuação de áreas de instabilidade típicas da primavera, que favorecem a ocorrência de chuvas localizadas e variação térmica entre a manhã e a tarde.

