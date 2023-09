Semana começa em MS com 4,1 mil vagas de empregos em aberto no balcão da Funtrab

Quem procura emprego pode estar prestes a conquistar a tão sonhada inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Mato Grosso do Sul começa mais uma semana com milhares de ofertas de serviços, boa parte delas disponíveis no balcão da Funtrab (Fundação do Trabalho de mato Grosso do Sul). Ao todo, são 4.155 postos de trabalho oferecidas ali.

Em Campo Grande, são 1.660 vagas, incluindo em estágios para quem quer aprender na prática. Já para a lida diária, com carteira assinada, as possibilidades são diversas, entre elas 50 vagas como ajudante de carga e descarga, 38 de atendente de lanchonete, 126 como auxiliar de logística, 76 com auxiliar de limpeza e 50 como eletrecista de linha de baixa-tensão.

Os interessados nessas e outras vagas podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A sede da fundação fica na rua 13 de maio, 2773, permanecendo aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Ali também é possível requerer seguro-desemprego,

Já no interior do Estado, há 83 vagas sendo ofertadas em Amambai, 91 em Aparecida do Taboado, 43 em Aquidauana, 74 em Batayporã, 257 em Cassilândia, 221 em Chapadão do Sul, 128 em Costa Rica, 346 em Dourados, 52 em Iguatemi, 49 em Ivinhema, 36 em Jardim, 70 em Maracaju, 155 em Naviraí, 171 em Nova Andradina, 35 em Paranaíba, 64 em Ponta Porã, 35 em Ribas do Rio Pardo, 47 em Rio Brilhante, 123 em Sidrolândia e 236 em Três Lagoas.

A lista completa de vagas e os locais das sedes da Funtrab nos municípios do interior de Mato Grosso do Sul podem ser consultados neste link.