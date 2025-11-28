Acessibilidade

28 de Novembro de 2025

Educação

Semana Cultural Interescolar será neste sábado em Aquidauana

A atividade é aberta ao público

Da redação

Publicado em 28/11/2025 às 10:20

Atualizado em 28/11/2025 às 11:25

A Coordenadoria Regional de Educação (CRE1) e as escolas da Rede Estadual de Ensino de Aquidauana irão realizar, no dia 29 de novembro, a Semana Cultural Interescolar 2025. O evento está marcado para as 17h, na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.

Com o tema “Educação, Cultura e Comunidade: um Encontro de Saberes e Sabores na Praça”, a programação inclui apresentações culturais realizadas por estudantes, exposição de trabalhos artísticos e pedagógicos, além da oferta de comidas típicas como arroz carreteiro, pastel, açaí e doces.

A iniciativa promove a integração entre escolas, famílias e comunidade e destaca o protagonismo estudantil e a valorização da identidade local. A atividade é aberta ao público.

