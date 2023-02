Semana de Carnaval será chuvosa e de temperaturas baixas, diz previsão

Chuva e frente fria está prevista para os dias de Carnaval em Aquidauana / O Pantaneiro

A semana de Carnaval em Mato Grosso do Sul será marcada por avanço de frente fria, chuvas e temperaturas mais amenas em várias regiões. Em Aquidauana a previsão indica que as mínimas serão de 19°C a 22°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre a noite desta quinta-feira (16) e

durante a sexta-feira (17) haverá o avanço de uma frente fria sobre o estado do Mato Grosso do Sul, com chuvas intensas que podem atingir acumulados superiores a 50 mm/24 horas.

Além da previsão dos altos acumulados de chuva, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No sábado (18), a tendência é de tempo mais firme, principalmente no centro-sul do estado, com temperaturas mínimas mais amenas, entre 15/22°C, devido ao avanço do ar frio. A frente fria será a mais

intensa, até o momento, em 2023.

A partir de domingo (19) até a quarta-feira (22) volta a condição de tempo instável, com chuvas moderadas

que localmente podem ser mais intensas.

Nesta sexta e sábado a máxima em Aquidauana será de 26°C. No domingo (19), a máxima chega a 27°C e na segunda-feira (20), a previsão é de pancadas de chuva.