Semana deve continuar quente e termômetros podem bater 39ºC em Aquidauana

Por do sol em Porto Murtinho / Governo de MS

O calorão deve persistir no decorrer dessa semana em Aquidauna, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O calorão deve ser tão forte que os termômetros podem chegar a bater 39ºC.



De acordo com o Instituto, amanhã, quinta-feira (24), o dia já começa com a temperatura prevista em 21ºC. No decorrer do dia, a máxima pode chegar até 37ºC sem possibilidade alguma de chuva.



No dia seguinte, sexta-feira (25), o dia pode amanhecer um pouco mais fresco (19º), contudo, os termômetros podem atingir até 36ºC até o fim do dia. Essa mesma previsão é para o sábado (26) e em nenhum dos dois dias há possibilidade de chuva.



A garrafinha de água e o guarda-sol devem mesmo ficar apostos no domingo. Isso porque, deve ser o dia mais quente. O dia já começa com os termômetros em 21ºC, mas até o fim do dia a máxima pode ser de até 39ºC sem previsão de chuva.



Estado



Quarta e quinta-feira (24 e 25): A previsão indica sol com variação de nebulosidade. Porém, ainda há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões norte e noroeste do estado e com maior probabilidade de ocorrência na quarta-feira. Essas instabilidades ocorrem devido a convergência de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera. Nestes dias, as temperaturas ficarão um pouco mais amenas, com mínimas que podem atingir os 16-17°C. São previstas temperaturas mínimas entre 17-21°C e máximas de até 29°C nas regiões sul, bolsão e leste. Para a região norte, mínimas entre 21-22°C e máximas de até 32°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 35°C. E em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-21°C e máximas de até 28°C. A direção dos ventos varia entre o quadrante sul e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.