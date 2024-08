Semana deve ser de muito calor e baixa umidade do ar em Aquidauana

Monumento de Aquidauana

Aquidauana deve enfrentar uma semana marcada por temperaturas elevadas e umidade extremamente baixa, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os moradores da cidade devem se preparar para condições climáticas desafiadoras, com temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC e níveis de umidade que podem afetar a saúde.



Na terça-feira (20), a temperatura máxima deve atingir os 40ºC, com mínima em torno de 21ºC. A umidade relativa do ar será alarmantemente baixa, variando entre 40% e 10%, e há previsão de névoa seca à tarde. A Organização Mundial da Saúde alerta que a baixa umidade pode representar risco à saúde, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.



A quarta-feira (21), continuará a tendência de calor intenso, com máxima de 39ºC e mínima de 19ºC. A umidade do ar oscilará entre 50% e 10%, mantendo-se dentro do patamar crítico.



Para a quinta-feira (22), o cenário não muda muito: espera-se uma temperatura máxima de 40ºC e mínima de 20ºC, com umidade relativa variando entre 60% e 10%. A umidade elevada no início do dia tende a diminuir drasticamente ao longo das horas.



A sexta-feira (23), promete um leve alívio nas temperaturas, com máxima de 38ºC e mínima de 19ºC. No entanto, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, variando entre 70% e 10%.



Até o final da semana, não há previsão de chuvas, o que contribui para a persistência do calor e da seca. As autoridades locais recomendam que a população se mantenha hidratada, evite a exposição prolongada ao sol e tome precauções adicionais para prevenir problemas de saúde relacionados às altas temperaturas e à baixa umidade.