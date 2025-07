Semana deve terminar com frio de 9ºC em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Aquidauana volta a registrar temperaturas mais baixas nos próximos dias, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A frente fria, que atinge parte de Mato Grosso do Sul, traz mínimas abaixo dos 10ºC nesta sexta-feira, mas a expectativa é de que o clima volte a esquentar já no início da próxima semana.



Nesta quinta-feira (17), os termômetros variam entre 15ºC pela manhã e 31ºC durante a tarde. A queda mais acentuada nas temperaturas está prevista para sexta-feira (18), quando a mínima pode chegar aos 9ºC e a máxima não deve ultrapassar os 27ºC.



No sábado (19), o clima continua ameno, com previsão de mínima de 12ºC e máxima de 30ºC. Porém, a tendência é de elevação nas temperaturas já no domingo (20), quando os termômetros devem registrar mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.



Apesar da queda nas temperaturas, não há previsão de chuva para os próximos dias. O tempo segue seco e com variação entre céu claro e poucas nuvens. O Inmet recomenda atenção com a umidade relativa do ar, que pode ficar baixa, principalmente durante as tardes.



A população deve se preparar para as mudanças rápidas no clima e redobrar os cuidados com a saúde, especialmente idosos e crianças, mais sensíveis às variações de temperatura.

