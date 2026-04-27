Semana do Bem mobiliza ações solidárias em Aquidauana e Anastácio

Durante a programação, foram distribuídas cestas básicas, roupas e calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade
Divulgação
A Semana do Bem é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, realizada em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 20 e 26 de abril, diversas ações sociais foram promovidas com o objetivo de levar apoio e esperança às comunidades.
Em Aquidauana e Anastácio, o destaque foi o Dia do Bem, realizado na tarde do dia 25 de abril, no bairro Nova Aquidauana, no Centro da Juventude. O evento, totalmente gratuito, foi organizado pela coordenadoria local e reuniu diversas iniciativas voltadas ao bem-estar das famílias.
Durante a programação, foram distribuídas cestas básicas, roupas e calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade. As crianças também tiveram um espaço especial, com brinquedos como pula-pula e tobogã, além de muita pipoca, algodão doce e geladinho, garantindo momentos de alegria e diversão.
O Dia do Bem é uma ação do departamento de Missões, que atua em parceria com a assistência social, promovendo integração, solidariedade e cuidado com o próximo.
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COMEMORAÇÃO
O evento contou com uma programação diversificada, pensada com carinho para todas as idades.
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Apresentação acontecerá no dia 08 de maio, dia do aniversário do município de Anastácio
SORTE
Números sorteados foram: 22, 23, 36, 40, 52 e 60
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