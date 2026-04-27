Semana do Bem mobiliza ações solidárias em Aquidauana e Anastácio

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A Semana do Bem é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, realizada em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 20 e 26 de abril, diversas ações sociais foram promovidas com o objetivo de levar apoio e esperança às comunidades.

Em Aquidauana e Anastácio, o destaque foi o Dia do Bem, realizado na tarde do dia 25 de abril, no bairro Nova Aquidauana, no Centro da Juventude. O evento, totalmente gratuito, foi organizado pela coordenadoria local e reuniu diversas iniciativas voltadas ao bem-estar das famílias.

Durante a programação, foram distribuídas cestas básicas, roupas e calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade. As crianças também tiveram um espaço especial, com brinquedos como pula-pula e tobogã, além de muita pipoca, algodão doce e geladinho, garantindo momentos de alegria e diversão.

O Dia do Bem é uma ação do departamento de Missões, que atua em parceria com a assistência social, promovendo integração, solidariedade e cuidado com o próximo.

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