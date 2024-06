Semana do Meio Ambiente: Educação Ambiental em Aquidauana e Anastácio

A Semana do Meio Ambiente foi celebrada com entusiasmo em Aquidauana e Anastácio, com uma agenda diversificada de eventos que destacaram o tema da restauração ambiental. Iniciando na segunda-feira, 03 de junho, e encerrando na sexta-feira, 07, a semana foi marcada por uma série de atividades promovidas pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).

Com o objetivo de promover a conscientização e ações em prol da preservação ambiental, as atividades incluíram palestras, rodas de conversa, trilhas ecológicas e plantios de mudas. A participação ativa dos engenheiros florestais Bruno Paiva e Valdenir Bispo, do biólogo Dr. Fernando Ibanez, e das técnicas Eronilda Moreira e Rayane Xavier foi fundamental para o sucesso dessas iniciativas.

Durante a semana, crianças de diferentes escolas participaram de palestras e atividades práticas voltadas à educação ambiental. Na Escola Particular Centro Cristão de Ensino, os alunos do 1º ao 5º ano foram sensibilizados sobre a importância da preservação ambiental. Já no CMEI Prof. Ênio Cabral, os estudantes exploraram o Parque da Lagoa Comprida durante uma trilha ecológica, aprendendo sobre a fauna e flora locais.

Outras escolas, como a E.M. Rotary Club e o I.E. Falcão, também se envolveram em ações educativas, incluindo rodas de conversa sobre biodiversidade e palestras de educação ambiental. O destaque ficou por conta da visita dos alunos do CMA Emília Alves Nogueira, que participaram de uma palestra sobre a importância dos animais do Pantanal, promovida no auditório do Centro da Juventude.

A Semana do Meio Ambiente também contou com a participação de crianças do Pré I e II da E.M. Aracy Moreira dos Santos, de Anastácio, que visitaram o Parque da Lagoa Comprida para observar de perto a natureza local.

O secretário de Meio Ambiente, Wanderley Mariano, enfatizou a relevância do evento, ressaltando o papel crucial da educação ambiental na conscientização sobre os problemas ambientais e na promoção da preservação dos recursos naturais.

Com uma programação variada e participação ativa da comunidade escolar, a Semana do Meio Ambiente de Aquidauana e Anastácio demonstrou o compromisso conjunto com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente para as gerações futuras.