Semana do Meio Ambiente terá ações em pontos turísticos de Aquidauana

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está organizando uma série de atividades em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Com o tema “Acabe com a Poluição Plástica”, a programação será realizada entre os dias 2 e 6 de junho e contará com ações de conscientização, educação ambiental e preservação em diversas regiões do município.

Ontem (26), o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, reuniu-se com representantes de outras secretarias e entidades parceiras para alinhar os detalhes do evento. Participaram da reunião os secretários Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Flávio Gomes Filho (Trânsito) e Marcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), além de representantes do 9º Batalhão Carlos Camisão, Caruso Ambiental, Associação “Aqui tem Guia” e Simasul.

De acordo com o secretário, a programação será ampla e abrangerá palestras em aldeias indígenas e no distrito de Camisão, mutirões de limpeza, plantio e doação de mudas, além da revitalização de pontos turísticos, como o Morro do Paxixi e a Cachoeira do Morcego.

“A Semana do Meio Ambiente é um momento importante para refletirmos sobre os desafios da preservação ambiental e para envolvermos a população em ações práticas de cuidado com os nossos recursos naturais”, destacou Humberto Torres.

Confira a programação:

02/06 (segunda-feira), 8h – Escola Municipal Polo Feliciano Pio (Aldeia Ipegue): palestra, plantio de mudas e limpeza

03/06 (terça-feira), 8h – Escola Municipal Franklin Cassiano (Distrito de Camisão): palestra e plantio de mudas

04/06 (quarta-feira), 8h – Escola Estadual Indígena Pascoal Leite Dias (Aldeia Limão Verde): palestra, plantio de mudas e limpeza

05/06 (quinta-feira), 8h30 – Blitz ambiental com doação de mudas no Calçadão da Sete

06/06 (sexta-feira), 7h – Mutirão de limpeza no acesso ao Morro do Paxixi e na Cachoeira do Morcego

A iniciativa visa fomentar a conscientização sobre a importância da conservação ambiental e incentivar práticas sustentáveis na cidade.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!