Semana em Aquidauana terá nuvens e chuvas isoladas

A cidade de Aquidauana deve enfrentar uma semana com condições de tempo nublado e possibilidade de chuvas isoladas, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



As temperaturas devem se manter amenas, variando entre 21°C e 33°C, com maior probabilidade de precipitações em alguns dias.



Confira a previsão detalhada para os próximos dias:



Terça-feira (15): Mínima de 22°C e máxima de 33°C. O céu ficará encoberto com muitas nuvens, e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.



Quarta-feira (16): Temperaturas variando entre 22°C e 33°C. O clima segue com muitas nuvens e a previsão é de pancadas de chuva isoladas.



Quinta-feira (17): A mínima será de 22°C e a máxima de 32°C. O dia será de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.



Sexta-feira (18): A temperatura varia entre 21°C e 31°C. O céu ficará encoberto e há previsão de pancadas de chuva isoladas durante o dia.



A população deve se preparar para as mudanças no tempo e eventuais chuvas nos próximos dias. Para quem precisa se deslocar, é importante ficar atento às condições das estradas e ao risco de temporais isolados.



Estado



A previsão para esta semana no Estado é de tempo estável e quente, com predomínio do sol e temperaturas altas, que podem chegar a 37°C. Este cenário também terá baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%. Não estão descartadas chuvas e tempestades.



Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), de segunda (14) a quarta-feira (16) a previsão é de tempo firme no Estado. Esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Pela baixa umidade se recomenda a hidratação e que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.



Não se descartam chuvas e tempestades devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Nas regiões sul, leste e sudeste do Estado as mínimas ficam entre 19-24°C e máximas entre 30-36°C.



Para as regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 26-28°C e máximas entre 32-37°C. No bolsão e norte a previsão é de 22-25°C (mínimas) e 32-37°C (máximas). Já na Capital varia entre 22°C (mínima) e 34°C (máxima) nestes dias.



De quinta-feira (17) a sábado (19) haverá a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade e deslocamento de cavados, que deve aumentar a nebulosidade, tendo assim chuvas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.