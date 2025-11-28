Semana encerra 7 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções urbanas, rurais e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD)
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira um total de 37 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções urbanas, rurais e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
Ao todo, 18 vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:
01 agente funerário – tanatopraxista
08 auxiliares de linha de produção
05 carregadores e descarregadores de caminhões
01 gerente de farmácia
01 operador de caixa
01 vendedor interno
01 visual merchandiser
Vagas PCD
Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência, conforme divulgação da unidade.
Vagas regionais (rural/outras cidades)
São 19 vagas para atividades rurais e em municípios da região:
03 carbonizadores
03 campeiros na pecuária
01 capataz
03 cozinheiros gerais
05 pedreiros
02 trabalhadores agropecuários polivalentes
02 trabalhadores rurais
Atendimento e orientações
Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652. A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
