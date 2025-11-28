Semana encerra 7 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira um total de 37 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções urbanas, rurais e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) Ao todo, 18 vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos: 01 agente funerário – tanatopraxista

05 carregadores e descarregadores de caminhões

01 gerente de farmácia

01 operador de caixa

01 vendedor interno

01 visual merchandiser



Vagas PCD



Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência, conforme divulgação da unidade.



Vagas regionais (rural/outras cidades)



São 19 vagas para atividades rurais e em municípios da região:

03 carbonizadores

03 campeiros na pecuária

01 capataz

03 cozinheiros gerais

05 pedreiros

02 trabalhadores agropecuários polivalentes

02 trabalhadores rurais



Atendimento e orientações



Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652. A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.



Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

