Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:34

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Semana encerra com 20 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Há diversas oportunidades em várias frentes de trabalho

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 09:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A sexta-feira (22) tem 30 vagas abertas de trabalho em Aquidauana e região, ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Tem oportunidades para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhões, entre outras diversas.

Leia Também

• Confira as vagas para Aquidauana e região nesta quarta-feira

• Há 25 vagas de emprego disponíveis nesta terça em Aquidauana

• Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

01 Açougueiro

01 Auxiliar de almoxarifado

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Operador de caixa lotérico

01 Padeiro

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Saúde

ESF Trindade realiza ação do Agosto Dourado

Saúde

Agosto Verde: ESF João André Madsen promove ação sobre saúde mental

Prefeitura de Terenos realiza ação do Agosto Lilás com servidoras municipais

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto

Assembleia Legislativa de MS divulga agenda da semana de 17 a 23 de agosto

Primeira entrada

Agora: Acidente entre Polo e Fox na entrada de Terenos deixa trânsito lento

Publicidade

Ocorrência

Homem é preso em flagrante por furto em estabelecimento comercial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares

Saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo